Пожары в Турции назвали национальной катастрофой

Власти Турции назвали лесные пожары, охватившие страну, национальной катастрофой. Так происходящее прокомментировал представитель турецкого президента Ибрагим Калын в своем Twitter-аккаунте.

Калын также выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что власти уже начали расследование причин происходящего.

Речь идет о многочисленных очагах возгорания в 17 разных провинциях страны. Пожары уже добрались до населенных пунктов Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в Аланье. Экстренные службы продолжают бороться с огнем в районах Аксеки провинции Анталья, Силифке провинции Мерсин, Караисали провинции Адана, Пос провинции Османие и Яхьялы провинции Кайсери.

Власти Турции считают, что пожары могли возникнуть в результате поджогов. Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что правительство намерено искать виновных.

По последним данным, из-за пожаров пострадали более 180 человек, трое погибли. Огонь уже подобрался к местам отдыха российских туристов.

