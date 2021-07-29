Фотограф заподозрил люксовый бренд в краже стиля популярного бомжа с Украины

Украинский фотограф и создатель проекта Slavik’s Fashion Юрко Дячишин заподозрил модный бренд VTMNTS в использовании стиля популярного в сети бездомного Славика для создания своей своей новой коллекции. Об этом он написал в своем Instagram.

Дячишин изучил линейку марки и обратил внимание, что модельеры скопировали образы бездомного из Львова по имени Славик. Фотограф посвятил мужчине страницу в Instagram, куда публиковал его снимки в одежде со свалок, сделанные в период с 2011 по 2013 год.

Чтобы обосновать свое предположение, он разместил в аккаунте серию коллажей, на которых соединил фотографии из лукбука нового бренда и архивные снимки бомжа в аналогичных образах. Так, например, дизайнеры выпустили черно-белый свитшот с узором, идентичным принту на свитере Славика, а также черный худи с капюшоном с изображением главных героев фильма «Титаник» — в такой вещи бездомного запечатлели в 2012 году.

В подписи к публикации Дячишин пояснил, что ранее для своей коллекции 2016 года бренд Vetements также заимствовал образы Славика: в этом Демна Гвасалия признавался журналистам французской версии модного журнала Vogue. Однако в текущем году дизайнер не делал подобных заявлений.

Представители VTMNTS пока никак не прокомментировали ситуацию.

VTMNTS — это новый проект грузинских модельеров Гурама и Демны Гвасалии. Последний является основателем французского бренда Vetements. 22 июля дизайнеры представили первую мужскую коллекцию марки VTMNTS, в которую вошло сто образов с отсылками к стилю 90-х и постсоветской культуре.

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