Ценности
 
Последние новости
Путин перенес вакцинацию от коронавируса без побочных эффектов
Определены наиболее подверженные заражению коронавирусом люди
Российский суд оштрафовал Twitter еще на несколько миллионов
В Санкт-Петербурге заметили ажиотажный спрос на землю
Бывший премьер-министр Украины оценил риск большой войны в Донбассе
Вооруженные силы Украины провели учения на границе с Крымом
Путину доложили о возможности привить всех желающих россиян от COVID-19 к лету
ФСБ задержала готовившего теракт сторонника украинских националистов в Барнауле
МИД Китая заявил об усилении партнерства с Россией
Россиянам открыли доступ к специальным товарам
Новости партнеров
Прослушать новость

Модный бренд уличили в воровстве дизайна у конкурента и пристыдили в сети

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @telfarglobal / @guess

Американскую марку Guess уличили в воровстве дизайна аксессуара у конкурента и пристыдили в сети. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Diet Prada, администраторы которого публикуют скандалы из мира моды.

Согласно материалу, модный бренд скопировал фасон и фирменный знак дизайнерской кожаной сумки Telfar. «Внешний вид аксессуара Guess модели G-Logo Totes полностью дублирует каждый элемент сумки Telfar. Они повторили логотип, поместив его в круг и расположив по центру изделия, и сделали такие же двойные ручки. Помимо этого, так же, как и в оригинале, аксессуар выпустили в трех размерах. Даже цены почти одинаковые. Маленькая сумка Telfar стоит 150 долларов (11 тысяч рублей), а Guess — 109 австралийских долларов (6 тысяч рублей)», — гласит информация под постом.

Пользователи высказали свое недовольство в адрес Guess. «Это то же самое, что купить фейковые кроссовки Jordan», «Guess правда думает, что их кто-то станет покупать?», «Я не удивлена, им уже ничего не поможет», «Вы должны избавиться от этих сумок, это просто смешно», «Боже, сумки действительно выглядят абсолютно идентично, вы жалкие», — высказывались они.

По информации издания Daily Mail, марка Guess сняла с продажи упомянутые сумки. «Мы не хотим создавать никаких препятствий успеху Telfar, поэтому мы решили перестать выпускать G-Logo Totes», — заявили представители бренда.

В августе 2019 года российский бренд одежды Rasario уличили в копировании наряда французского модного дома Yves Saint Laurent (YSL). «Нам правда очень интересно, как московский бренд Rasario мог подумать, что никто не заметит, что их новое платье из коллекции PF19 — это точная копия платья Paris Rose от Yves Saint Laurent из осенней коллекции 1983 года», — подписали публикацию @diet_prada, продемонстрировав сходство нарядов несколькими фотографиями.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Guess removes $109 G-logo tote bag from its stores after being accused of 'copying' the design from black-owned independent brand Telfar
Российский модный бренд скопировал одежду известного дизайнера и опозорился
Бренд Balenciaga заподозрили в плагиате дизайна с копеечного ароматизатора
Ценности
Ценности00:0122 января
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок

«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»

От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
13:5129 марта

Внешнее сходство россиянки со Скарлетт Йоханссон прославило ее в интернете

12:4129 марта

Женщина с тату во все тело рассказала о травле в сети из-за своей внешности

11:3029 марта

Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных снимков

Ценности00:0118 января
Коллаборация adidas и бренда Бейонсе IVY PARK

Чемпионы стиля

Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
10:4529 марта

Популярный певец выпустил кроссовки с человеческой кровью

09:2829 марта

Внешний вид Мадонны в нижнем белье вызвал споры в сети

08:3129 марта

Эксперты назвали способы избавиться от катышков на одежде

Ценности00:0216 января

«Влюбила в себя султана»

Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
07:3029 марта

Названа самая привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет

05:3029 марта

50-летнюю ведущую вновь обругали за подростковый наряд

02:3529 марта

Плюс-сайз-модель призналась в отказе от нижнего белья и штанов во время пандемии

Россия
В России начались испытания вакцины от коронавируса в виде капель для носа
Путин направил Лукашенко телеграмму
Названы чаще других получающие российское гражданство иностранцы
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Новые правила экзамена на права, повышение пенсий и стоимости сигарет: главное о переменах в стране
В России выявили 8792 новых случая коронавируса
Противовирусные действия
Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Все материалы
Мир
Раскрыты подробности перестрелки с участием чеченцев в Стамбуле
«Либо убей, либо погибни»
Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
Сотни людей пропали во время протестов в Мьянме
Дары с небес
Как папуасы приняли багаж американской армии за дары богов и создали культ США
Россия потратила 15 миллионов долларов на помощь пострадавшим в Карабахе
Диктатура на минималках
«Корейский Горбачев» остановил репрессии и дал стране свободу слова. Почему его считают диктатором?
США случайно ввели санкции против владельца ресторана и спохватились через месяц
Все материалы
Бывший СССР
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак» «Защитим инородцев от русского держиморды»
Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Все материалы
Экономика
В России предложили раздавать еду каждому пятому
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
В правительстве опровергли введение продовольственных карточек в России
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
«Макдоналдс» в России отказался от искусственных красителей и ароматизаторов
Ядро экосистемы
Как цифровизация изменила банковский сектор
Добыча российской нефти рухнула
Все материалы
Силовые структуры
Задержан высокопоставленный чиновник Минпромторга
«Там шел настоящий бой»
Россиянин 12 часов отстреливался от спецназа Росгвардии и ФСБ. Что известно о мытищинском стрелке?
Действия бойцов ОМОН на детской тренировке клуба «Ахмат» проверят
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
ФСБ предотвратила теракт «Исламского государства» в Тверской области
В Мытищах спецназ взял штурмом коттедж
Его хозяин отбивался от силовиков 12 часов и погиб после обстрела из гранатомета
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве пропавшей жены
Все материалы
Наука и техника
Под пятой Гитлера
Как побежденная Франция выживала в немецкой оккупации: уникальные снимки Второй мировой войны
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»
Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
Дороже денег
На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Все материалы
Спорт
Выброшенную Роналду капитанскую повязку продадут за миллионы евро
Александра Трусова«Нужно забыть это все как страшный сон»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она падает и проигрывает?
Жена Малкина рассказала о тратах семьи
Артем Дзюба «За сборную играю как в последний раз»
Россия обыграла Словению в отборочном туре ЧМ-2022. Дубль Дзюбы принес сборной очередную победу
Болельщики выбрали лучших игроков мартовских матчей сборной России по футболу
Анна Щербакова«Такого чуда не ожидали!»
Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира
Стало известно о претензиях Клебо после столкновения с Большуновым на ЧМ
Все материалы
Культура
Конфликт расставшихся Олега Майами и Айзы Долматовой попал на видео
На десять девчонок
Чипирование жен, русская магия и чернокожие кошмары: главные сериалы апреля
Жена и дочь Уилла Смита признались в сексуальном влечении к женщинам
Моргенштерн устроился официантом в собственный ресторан и украл огурец
Пропавшую лауреатку премии «Эмми» нашли мертвой под грудой мусора
Элена ЦагринуНародные мотивы
Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Все материалы
Интернет и СМИ
Ивлеева подсчитала стоимость вечеринки в честь своего 30-летия
Доктор Мясников оценил риск третьей волны коронавируса в России
«У людей психологический надлом»
Молодые россияне уезжают из России в поисках лучшей жизни. Почему они все чаще возвращаются?
В работе Instagram произошел сбой
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Сменился глава «ВКонтакте»
Все материалы
Ценности
Школа изолировала ученика от одноклассников из-за внешнего вида
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Песков высказался о предпочтениях Путина в одежде
«Я плакала и кричала на него»
Как Клинтоны сохранили брак вопреки секс-скандалам и стали одной из самых богатых семей в США
Женщина купила увеличивающие ягодицы легинсы и опровергла их эффект
Новые полупрозрачные комбинезоны популярного бренда вызвали споры в сети
«Комплексы — мое все»
Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок
Все материалы
Путешествия
Россиянам разрешили въезд в Хорватию при выполнении одного из четырех условий
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
Парусная лодка врезалась в мегаяхту российского миллиардера и попала на видео
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
Мужчина бросился спасать своих детей в море и погиб на их глазах
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
В Крыму приготовились к массовому наплыву туристов уровня времен СССР
Все материалы
Из жизни
Рыбак поймал четырехметровую акулу-людоеда и попал на видео
90-килограммовый мужчина ел по пять лепешек в день и похудел на 16 килограммов
Дрессировщик Майк Клиберт с женой и аллигатором на вечеринке для объявления пола«Я сразу подумал: тут нужен аллигатор»
Взорвать отца, разбить самолет и сжечь город: как мир захватила мода на разрушительные вечеринки
Мужчина плюнул в водителя автобуса и угодил в тюрьму
«В вас будут видеть иностранца, даже если вы здесь давно»
История россиянина, который переехал в Чехию и вернулся обратно в Москву
Победитель лотереи не пришел за выигрышем и упустил два миллиарда рублей
Серебро со дна морского
Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
Все материалы
Audi раскрыла подробности о внедорожнике для «Дакара»
Isuzu D-Max: проверяем японский пикап русским севером
Кажется, его лишь обновили, но на самом деле построили с нуля
Раскрыты комплектации Volkswagen Taos для России
Лучшие автомобильные шутки на 1 апреля
Редакция «Мотора» отметила День смеха (и провела фактчек всей этой лабуды)
Минэнерго озвучило справедливую цену бензина
Турбонаддув: зачем он нужен и как работает?
Видео на «Моторе»: подробно о нагнетателях за восемнадцать минут
Первый серийный пикап Hyundai раскрыли на фотографиях
Все материалы
Дом
Найдены самые дешевые квартиры на турецком побережье Средиземного моря
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
В Московском регионе допустили отказ от льготной ипотеки
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Ярославль увидел преимущество в идее убрать город с банкнот
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Правительство предрекло исчезновение коммунальных квартир
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы