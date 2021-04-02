Модный бренд уличили в воровстве дизайна у конкурента и пристыдили в сети

Американскую марку Guess уличили в воровстве дизайна аксессуара у конкурента и пристыдили в сети. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Diet Prada, администраторы которого публикуют скандалы из мира моды.

Согласно материалу, модный бренд скопировал фасон и фирменный знак дизайнерской кожаной сумки Telfar. «Внешний вид аксессуара Guess модели G-Logo Totes полностью дублирует каждый элемент сумки Telfar. Они повторили логотип, поместив его в круг и расположив по центру изделия, и сделали такие же двойные ручки. Помимо этого, так же, как и в оригинале, аксессуар выпустили в трех размерах. Даже цены почти одинаковые. Маленькая сумка Telfar стоит 150 долларов (11 тысяч рублей), а Guess — 109 австралийских долларов (6 тысяч рублей)», — гласит информация под постом.

Пользователи высказали свое недовольство в адрес Guess. «Это то же самое, что купить фейковые кроссовки Jordan», «Guess правда думает, что их кто-то станет покупать?», «Я не удивлена, им уже ничего не поможет», «Вы должны избавиться от этих сумок, это просто смешно», «Боже, сумки действительно выглядят абсолютно идентично, вы жалкие», — высказывались они.

По информации издания Daily Mail, марка Guess сняла с продажи упомянутые сумки. «Мы не хотим создавать никаких препятствий успеху Telfar, поэтому мы решили перестать выпускать G-Logo Totes», — заявили представители бренда.

В августе 2019 года российский бренд одежды Rasario уличили в копировании наряда французского модного дома Yves Saint Laurent (YSL). «Нам правда очень интересно, как московский бренд Rasario мог подумать, что никто не заметит, что их новое платье из коллекции PF19 — это точная копия платья Paris Rose от Yves Saint Laurent из осенней коллекции 1983 года», — подписали публикацию @diet_prada, продемонстрировав сходство нарядов несколькими фотографиями.