США забеспокоились из-за продажи Индии российских С-400

США забеспокоились из-за продажи Индии российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийские медиа.

«У нас есть свои законы. Мы применяем свои законы, но мы поделились с Индией нашей обеспокоенностью по поводу этого. Я не собираюсь забегать вперед. Мы увидим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы», — приводит агентство его слова.

В прошлом году Дели подписал с Москвой контракт на поставку С-400 и перевел в счет него около 800 миллионов долларов. Получить вооружение Индия пыталась раньше времени: глава минобороны рассчитывал на сокращенный срок поставки — до конца 2020 года.

Тогда отмечалось, что обновление техники индийской армии требуется из-за обострившегося противостояния на границе с Китаем.