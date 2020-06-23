Индия решила надавить на Россию ради C-400

Индия собирается попросить Россию ускорить поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 на фоне обострившихся отношений с Китаем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что об этом будет договариваться министр обороны Индии Раджнатх Сингх, прилетевший в Москву с визитом 22 июня. Помимо этого, Нью-Дели может запросить поставки истребителей Су-30МКИ и МиГ-29. Это связано с тем, что республике нужно обновить свою военную технику.

Газета The Economic Times подчеркивает, что индийская сторона решила надавить на Россию, чтобы ускорить поставки: поставки ЗРК в Индию якобы объединили с поставками в другие страны. Вероятно, Сингх попросит разделить их, чтобы С-400 как можно быстрее прибыли в страну.

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Принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на руководителя программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александра Габуева сообщает, что все это происходит на фоне осложнившихся отношений Индии с Китаем. По словам эксперта, Пекин «становится все более напористым», настаивая на том, чтобы его партнеры выбирали одну сторону. Сам Габуев полагает, что Москва в любом случае откликнется на запрос Нью-Дели.

16 июня десятки солдат индийской армии погибли во время перестрелки в Ладакхе. Представители Нью-Дели считают, что перестрелка произошла в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе. Помимо этого, индийские СМИ писали о 43 пострадавших китайцах.

В конце мая 2019-го стало известно, что Индия приобретает российские системы С-400 из-за того, что аналогичное оружие имеет Китай.

Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. Стоимость контракта превышает 5 миллиардов долларов. После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.

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