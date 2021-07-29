Названа лучшая страна для выживания во время глобальной катастрофы

Новую Зеландию назвали лучшей страной, где можно пережить глобальную катастрофу. Во время анализа специалисты взяли во внимание климатические условия местности и плотность населения, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование.

У Новой Зеландии зафиксировали наибольший потенциал выживаемости, так как в стране развита система геотермальной и гидроэнергетики, а также есть обширные сельскохозяйственные угодья и низкая плотность населения. Подобный результат не удивил профессора британского университета Англия Раскин Аледа Джонса (Aled Jones), который проводил исследование.

Для выживания в сложных условиях подходящими также посчитали Исландию, Великобританию, Тасманию и Ирландию. «Мы были очень удивлены, что Великобритания показала хорошие результаты. Ведь страна густо заселена, отличалась не самым быстрым освоением возобновляемых источников энергии и в настоящее время производит только половину собственного продовольствия. Но у нее есть определенный потенциал противостоять ударам», — отметил Джонс.

Эксперты выявили тенденцию, что лидерами рейтинга стали страны с умеренным климатом и относительно низкой плотностью населения. Важными показателями также стали способность выращивать продукты питания для населения, защищать границы от нежелательной миграции и обеспечивать регионы электроэнергией.

По данным исследователей, человеческая цивилизация находится «в опасном состоянии» из-за ущерба, который наносит окружающей среде. Они предположили, что в мире могут случиться финансовый и климатический кризисы, разрушение природы или новая, более серьезная пандемия. Эксперты призвали думать об устойчивом развитии.

Ранее ученые заявили, что катастрофические последствия глобального потепления настигли мир раньше времени. Причиной заявления стала экстремальная погода во многих регионах мира. Эксперты определили, что климат стал теплее на 1,2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня, и спрогнозировали дальнейшее повышение температуры.