У офиса президента Украины пройдет ЛГБТ-рейв

Сторонники ЛГБТ-движения намерены провести музыкальный протест в защиту прав сексуальных меньшинств у здания офиса президента Украины в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Мероприятие пройдет в пятницу, 30 июля, в формате рейва. По словам организаторов мероприятия, участники выступят в поддержку законопроекта, предусматривающего лишение свободы за дискриминацию украинских граждан по признакам сексуальной ориентации, расы, возраста и языка.

Руководитель общественного объединения «УкраинаПрайд» София Лапина отметила, что в стране до сих пор фиксируется огромное количество преступлений на почве ненависти, особенно в отношении различных меньшинств.

Как подчеркнула активистка, в правоохранительных органах совершенные праворадикальными группировками убийства зачастую не расследуются вовсе. «Мы решили объединить электронную сцену, прайд, сделать "Рейвах Прайд" и достаточно громко поговорить с нашим гарантом конституционных прав и свобод на тему прав и свобод», — подчеркнула Лапина.

22 мая в центре Киева одновременно начались митинги геев и националистов. ЛГБТ-митинг в поддержку трансгендеров прошел на Михайловской площади. «Все традиционно в радужных флагах и с соответствующими плакатами в духе "за права и свободы"», — сообщали журналисты с места событий. Контрмитинг националистической силы «Традиции и порядок» прошел неподалеку на Софийской площади. На месте присутствовали байкеры и митинг-мобили звуковой поддержки.