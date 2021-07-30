От лесных пожаров в Турции пострадали больше 40 населенных пунктов. Об этом пишет издание A Haber со ссылкой на заявление властей.

Всего в стране зафиксировали 63 пожара, 43 из них уже взяли под контроль. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что угрозы для курортов нет.

Чтобы потушить огонь, власти использовали несколько десятков единиц техники и задействовали больше четырех тысяч пожарных. Помощь Турции оказали, в частности, Россия, Украина и Азербайджан.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары — пламя добралось до туристической провинции Анталья. В стране зафиксирована аномальная жара — температура превышает 40 градусов.

Отдыхающим в Анталье россиянам посоветовали оставаться в гостиничных номерах из соображений безопасности.