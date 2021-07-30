Украина направит в Турцию самолет для борьбы с пожарами

Украина направит в Турцию самолет для борьбы с лесными пожарами, которые накануне, 29 июля, вплотную подобрались к курортным зонам и крупным городам страны. Об этом на своей странице в Twitter заявил президент республики Владимир Зеленский.

В сообщении он выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с разрушительными последствиями стихии и пообещал предоставить стране всю необходимую помощь для борьбы со стихией. «Наш пожарный самолет завтра (30 июля — прим. «Ленты.ру») вылетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время», — написал Зеленский.

Мощные пожары начались в Турции в июле и к настоящему времени охватили 17 провинций. Они вплотную подобрались к населенным пунктам Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в Аланье. Экстренные службы продолжают бороться с огнем в районах Аксеки провинции Анталья, Силифке провинции Мерсин, Караисали провинции Адана, Пос провинции Османие и Яхьялы провинции Кайсери.

Власти Турции считают, что пожары могли возникнуть в результате поджогов. Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что правительство намерено искать виновных. Ситуацию в распространением огня Анкара расценивает как национальную катастрофу.