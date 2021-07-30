Объяснено включение двигателей после пристыковки модуля «Наука» к МКС

Летчик-космонавт и Герой России Михаил Корниенко объяснил включение двигателей российского многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» на Международной космической станции (МКС) неисправностью компьютерного управления. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что никакой опасности этот инцидент не несет.

Россия займется расследованием инцидента с включением двигателей модуля «Наука» на МКС. Инженеры НАСА также примут участие в разбирательстве, сообщил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано.

20-тонный многофункциональный лабораторный модуль «Наука» пристыковался к модулю «Звезда» МКС 29 июля после восьмисуточного полета. После успешной стыковки с МКС, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели «Науки» внепланово включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов.

Позднее контроль над модулем удалось вернуть. Для стабилизации МКС включили двигатели российского корабля «Прогресс». Угрозы экипажу при этом не было. По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, основной причиной проблем с топливной системой МЛМ был не засор, а брак.

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В качестве меры предосторожности после инцидента с модулем «Наука» НАСА перенесло тестовый запуск к МКС корабля Starliner. По словам представителя компании Boeing Стива Юрчика, запуск состоится не раньше 3 августа. Однако, по словам Дмитрия Рогозина, в настоящий момент поводов для опасений нет, и ситуация находится под контролем.

«Конспирологию ищите? Ее тут нет»

Михаил Корниенко в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что, скорее всего, во включении двигателей виновата автоматика. Он выдвинул теорию о том, что сбой произошел из-за программной ошибки бортового компьютера.

«Конспирологию ищите? Ее тут нет. Никто за этим не стоит, это какой-то сбой в автоматике, скорее всего, бортового компьютера. Что-то из области компьютерного управления, там ошибка закралась», — пояснил летчик-космонавт.

Он сообщил, что ситуация с разворотом МКС не является критической. «Это неприятно, конечно, но на работу экипажа никак не влияет», — добавил Корниенко.

«Оба ЦУПа [Центра управления полетами] видят это внештатное включение двигателей — и Хьюстон, и Москва. И экипаж тоже видит. Реагирование моментальное, и никакой опасности эта ситуация не несет. Достаточно просто отсоединить клапаны на двигателях, они выключатся, и дальше нужно восстановить ориентацию. Такое иногда случается, ничего тут страшного нет», — заключил летчик-космонавт.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал запуск к МКС нового российского модуля. По его словам, модуль получил название «Причал», а его запуск предварительно запланирован на 24 ноября. Он пристыкуется к «Науке» и позволит расширить возможности стыковок российских кораблей с МКС, в том числе нового «лунного» корабля «Орел».