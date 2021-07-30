«Роскосмос» возглавит расследование ситуации с модулем «Наука» на МКС

Россия займется расследованием инцидента с включением двигателей российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на МКС, инженеры НАСА также примут участие. Об этом сообщил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано во время телефонной пресс-конференции, трансляция которой велась на Youtube-канале НАСА.

Роскосмос сыграет ключевую роль в установлении причин произошедшего, а также того, что происходит с модулем «Наука». Мы же займемся изучением состояния МКС Джоэл Монталбано О расследовании инцидента с модулем «Наука»

Он также заявил, что рассчитывает на сотрудничество двух стран и обмен данными между российскими и американскими специалистами.

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Что произошло

20-тонный многофункциональный лабораторный модуль «Наука» пристыковался к модулю «Звезда» МКС 29 июля после восьмисуточного полета. После успешной стыковки с МКС, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели «Науки» внепланово включились, что привело к изменению высоты станции на 45 градусов.

Позднее контроль над модулем удалось вернуть. Для стабилизации МКС включили двигатели российского корабля «Прогресс». Угрозы экипажу при этом не было. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, основной причиной проблем с топливной системой МЛМ был не засор, а брак.

В НАСА также сообщили, что не зафиксировали никаких повреждений Международной космической станции. По данным агентства, не почувствовал их и экипаж МКС: все изменения фиксировала автоматика на Земле. При этом, руководитель программы МКС в НАСА Монталбано отметил, что незапланированное включение двигателей у стыковочных модулей происходит не впервые.

Было, возможно, еще два случая, когда имело место ненамеренное включение двигателей. Определенно, такое не происходит регулярно. Я бы сказал, что это, может быть, третий или четвертый случай за более чем 20-летнюю историю существования МКС Джоэл Монталбано О прецедентах незапланированного включения двигателей у модулей

Что теперь

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Сейчас модуль успешно пристыкован к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода его в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, а также второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

В качестве меры предосторожности после инцидента с модулем «Наука» НАСА перенесла тестовый запуск к МКС корабля Starliner. По словам представителя компании Boeing Стива Юрчика, запуск состоится не раньше 3 августа. Однако, по словам Дмитрия Рогозина, в настоящий момент поводов для опасений нет, и ситуация находится под контролем.

На МКС порядок. Экипаж отдыхает. И вам советую Дмитрий Рогозин О ситуации на МКС

Рогозин также анонсировал запуск к МКС нового российского модуля. По словам главы «Роскосмоса», модуль получил название «Узлового» («Причал»), а его запуск предварительно запланирован на 24 ноября. Он пристыкуется к «Науке» и позволит расширить возможности стыковок российских кораблей с МКС, в том числе нового «лунного» корабля «Орел».