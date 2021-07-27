Джефф Безос предложил покрыть расходы НАСА в обмен на участие в лунной программе

Глава американской частной аэрокосмической компания Blue Origin и основатель интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос предложил Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) два миллиарда долларов в обмен на контракт на разработку посадочного модуля для лунной программы Artemis. Об этом говорится в письме Безоса к директору НАСА Биллу Нельсону, опубликованном на сайте компании Blue Origin.

В документе сообщается, что Blue Origin покроет бюджетный дефицит программы разработки пилотируемого посадочного модуля, отказавшись от платежей в этом году и в двух последующих на общую сумму до двух млрд долларов. При этом, уточняется в письме, подразумевается не отсрочка, а полный отказ от требований.

Безос обратился к главе НАСА с просьбой позволить его компании за свой счет участвовать в разработке и запуске элемента лунного посадочного модуля. Расходы он оценивает более чем в миллиард долларов. Взамен самый богатый человек планеты хочет получить контракт с фиксированной ценой за услуги Blue Origin и предлагает покрыть перерасходы при его выполнении.

20 июля Безос отправился в космос с полигона в Техасе. Космический корабль поднялся на высоту 100 километров. Полет продлился всего 11 минут, но после приземления Безос признался, что хотел бы повторить этот опыт.

Всего за сутки после этого, по словам миллиардера, его компания продала билеты в космос почти на 100 миллиардов долларов. Стоимость туристического полета пока не называется. Для сравнения, американская компания Virgin Galactic бизнесмена Ричарда Брэнсона предлагает слетать на границу космоса за 250 тысяч долларов.