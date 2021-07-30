Убивший односельчанина во время сбора орехов россиянин предстанет перед судом

В Забайкальском крае перед судом предстанет 32-летний россиянин, убивший односельчанина во время сбора орехов. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 10 мая жители села Бальзой занимались заготовкой кедрового ореха. В ходе работы мужчины активно употребляли алкогольные напитки, и вскоре их общение переросло в ссору и взаимные претензии. В какой-то момент обвиняемый сильным ударом сбил оппонента с ног и принялся избивать его, после чего схватил нож и нанес потерпевшему два удара в грудь. Мужчина скончался на месте.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Обвиняемый находится в СИЗО, ранее он уже трижды привлекался к уголовной ответственности.

29 июля сообщалось, что в Кызыле, Республика Тыва, сожитель няни во время ссоры с ней по ошибке зарезал 10-месячного младенца.