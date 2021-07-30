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Автомобиль въехал в террасу бара в центре Парижа

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Автомобиль въехал в веранду бара в центре Парижа. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около 23​​​.00 (00.00 мск) в 17-м округе Парижа на улице Софруа. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестеро получили травмы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Водитель скрылся с места преступления, бросив автомобиль. На кадрах, которые журналист Remy Buisine опубликовал в Twitter, видно, что к месту происшествия стянуты отряды полиции.

Причина инцидента выясняется. Сообщается, что речь идет о непреднамеренном наезде из-за превышения скорости: по данным полиции, водитель не справился с управлением. В настоящий момент правоохранители проводит в районе спецоперацию.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы изменил меру пресечения 18-летней москвичке Валерии Башкировой, сбившей троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Вместо домашнего ареста девушку отправили в СИЗО до 16 сентября.

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