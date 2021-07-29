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Россиянин устроил погоню за женой и протаранил ее авто с тремя детьми внутри

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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Житель Волгограда устроил ДТП во время погони за своей женой. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области на странице «ВКонтакте».

Известно, что 38-летний россиянин за рулем Lada Vesta преследовал свою жену, ехавшую на Daewoo Matiz. В ходе погони мужчина несколько раз протаранил авто супруги, внутри которого на тот момент также находились трое детей.

«По полученной информации, между супругами произошел конфликт, в ходе которого женщина вместе с подругой и тремя малолетними детьми решила уехать от своего мужа. Мужчина начал ее преследовать на своем автомобиле, несколько раз совершив столкновение», — говорится в сообщении. После того как транспортные средства остановились, россиянин разбил стекло в машине супруги, после чего избил ее.

В настоящее время начата проверка по факту произошедшего.

Ранее пьяный россиянин, уходя от полицейской погони, перепутал видеоигру с реальностью и начал действовать, как ее персонаж. Известно, что за рулем находился 26-летний пьяный россиянин, не имеющий водительских прав. Он отказался от освидетельствования, а также подтвердил, что осознавал опасность своих действий.

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