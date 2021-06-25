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В российском городе машина протаранила супермаркет и попала на видео

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В Санкт-Петербурге водитель Mercedes протаранил магазин. Видео публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как машина въезжает в прилавки супермаркета — из-за столкновения падает много коробок с продуктами. Затем автомобиль сдает назад и еще сильнее протаранивает ящики. В этот момент к окну машины подходит мужчина и начинает стучать кулаком по стеклу. Mercedes пропадает из кадра, на этом видеозапись заканчивается.

По данным авторов канала, инцидент произошел в половине четвертого утра. Водитель автомобиля получил тяжелые травмы, сейчас он доставлен в больницу.

Ранее в Красноярске мужчина протаранил автоцентр из-за мести охраннику. Перед этим россиянин устроил погоню с патрульной машиной и врезался в нее, когда сотрудники ГИБДД пытались перегородить движение на одном из перекрестков.

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