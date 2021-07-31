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Ученые доказали безопасность комбинаций «Спутника V» с двумя вакцинами

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Фото: Pixabay

Ученые доказали безопасность комбинаций российского препарата «Спутника V» с двумя вакцинами против коронавируса, такие данные приводятся в исследовании минздрава провинции Буэнос-Айрес в Аргентине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства региона.

«Минздрав провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам исследования, которое ещё продолжается, комбинация вакцины "Спутник V" с Sinopharm и AstraZeneca не показали тяжёлых побочных эффектов», — говорится в сообщении.

Среди испытуемых 41,6 процента не испытали побочных эффектов, 50 процентов ощущали боль в зоне введения препаратов, у 8,4 процента поднялась температура и начались боли в спине.

В исследовании приняли участие граждане старше 18 лет, не переболевшие коронавирусом, первую дозу препарата они получали не позднее, чем за 7-45 дней до регистрации. Таким образом, комбинация показала высокую безопасность. Проводятся испытания взаимодействия «Спутника V» с другими вакцинами, результаты будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отчитался о комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca. Клинические исследования, прошедшие в Азербайджане, предварительно показали отсутствие серьезных побочных эффектов и случаев заболевания после введения прививки.

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