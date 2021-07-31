Инфекционист заявил об увеличении числа болеющих COVID-19 детей

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что число болеющих COVID-19 детей увеличивается. Несовершеннолетние стали заражаться существенно чаще, чем зимой, передает РИА Новости.

Тимаков подчеркнул, что «дельта»-вариант коронавируса поражает не только молодых людей, но и детей. Последние стали болеть значительно чаще, чем в зимнее время.

«Теперь коронавирус дойдет до всех. Дети до этого почти не заболевали», — предупредил россиян врач.

Специалист призвал родителей привиться от коронавируса, чтобы защитить своих детей от заболевания. По мнению инфекциониста, вакцинация поможет взрослым уберечь своего ребенка от заражения COVID-19.

По мнению Тимакова, заболеваемость коронавирусом среди грудных детей в России выросла в 26 раз из-за «дельта»-варианта COVID-19. По словам вирусолога, осенью в стране увеличится число заражений коронавирусом, поскольку россияне вернутся из отпусков.

Ранее российский врач назвала признаки коронавируса у детей. К таким симптомам относится затрудненное дыхание, хрипы и западание межреберий. Кроме того, на COVID-19 у детей указывают хрипы, слышные на расстоянии, изменение цвета кожи, слизистых и продолжительная лихорадка.