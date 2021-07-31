Аналитик предупредил об опасности пассивного дохода

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк предупредил об опасности пассивного дохода. По его словам, сам по себе он не опасен, проблема заключается в отношении к нему, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, люди ошибаются, когда считают, что за активами можно не следить, поскольку недвижимость может обесцениться, а накопления в валюте — обнулиться. Специалист порекомендовал постоянно отслеживать ситуацию на рынках, в политике и экономике.

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Миронюк добавил, что вместо владельца капитала за этим может следить профессиональный управляющий активами, однако личный контроль все равно необходим, поэтому пассивный доход требует вложений времени и внимания. Аналитик напомнил, что возможность большинства рыночных событий необходимо учитывать заранее. Он привел в пример повышение ключевой ставки, которое было анонсировано на долгосрочную перспективу и предположил, что цикл резкого повышения подходит к концу.

«Ставки доходности по ряду инструментов с условно фиксированным доходом инертны, и на горизонте нескольких месяцев управляющие будут добавлять в портфели ОФЗ (преимущественно долгосрочные), депозиты, корпоративные облигации», — заключил специалист.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал валюту, которая способна резко подорожать. По его словам, экономика России восстанавливается после кризиса, и это отражается на рубле позитивно. Однако эксперт пояснил россиянам, что рост курса национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортеров.

