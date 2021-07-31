Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко развеял миф о заражении коронавирусом после вакцинации. По мнению врача, предположение о том, что после вакцинации можно заболеть COVID-19, является «спекуляцией антиваксеров», сообщает РБК.

Проценко заявил, что тезис о заражении COVID-19 после вакцинации противоречит логике. Он подчеркнул, что полностью привитым человека можно считать только по прошествии 14 дней после введения второго компонента препарата. Однако именно после первого этапа вакцинации люди «склонны расслабляться» и «ощущать себя в доспехах», хотя иммунитет к вирусу к этому моменту еще не сформировался.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины», — отметил Проценко.

Медик также назвал спекуляций активную дискуссию о том, что нежелающих вакцинироваться ущемляют в правах. По мнению Проценко, сейчас возможно работать удаленно, кроме того, существуют сервисы доставки еды, что является «свободами». «Но почему ради твоих свобод я должен попадать сам в группу риска, рисковать пожилыми родителями?» — возмутился врач.

Ранее Проценко назвал способ победить пандемию. По его мнению, только вакцинация является залогом победы над коронавирусом.