Обладатель Кубка Гагарина пропал без вести

Обладатель Кубка Гагарина, российский вратарь Александр Печурский пропал без вести. Об этом сообщает «Вечерний Магнитогорск».

По информации источника, 31-летний спортсмен ушел из дома в Магнитогорске и не вернулся. Отмечается, что к поиску хоккеиста уже подключилась полиция.

На данный момент голкипер выступает за «Металлург» из Новокузнецка. Он становился обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» в 2014 году. За этот клуб спортсмен выступал с 2011-го по 2014-й.

16 июля стало известно об исчезновении тяжелоатлета из Уганды Джулиуса Ссекитолеко. Сообщалось, что атлет пропал перед запланированной сдачей теста на коронавирус. Спортсмен оставил послание, в котором объяснил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как жизнь там трудна.