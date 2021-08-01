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Финского полицейского уличили в сборе средств для украинских неонацистов

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Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Полиция финского региона Восточный Уусимаа отстранила от работы нескольких сотрудников, заподозренных в связях с праворадикальными кругами. Об этом пишут «Известия».

В ходе расследования случая неправомерного использования полицейских реестров выяснилось, что существует целая группа стражей порядка, которые сочувствуют неонацистам. В частности, они активно обсуждали деятельность украинского батальона «‎Азов» (организация запрещена в России).

Один из полицейских, узнав, что его приятель собирается поехать воевать в Донбасс на стороне Киева, отдал ему свой оптический прицел. Также стало известно, что он координировал сбор денег и вещей для «Азова».

22 июля Россия направила в ЕСПЧ межгосударственную жалобу о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса украинскими военнослужащими и членами националистических группировок. В частности, освобожденные пленные из ДНР и ЛНР отмечали, что украинские силовики «били очень много и везде, ножом тыкали в ноги». Кроме того, в пытках принимали участие бойцы добровольческого батальона «Азов», которые приезжали специально, чтобы поиздеваться над пленными.

Ранее в ЛНР возбудили уголовное дело против бывшего главреда белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По версии следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов» и обстреливал населенные пункты. Народная милиция ЛНР также обвинила белоруса в транзите боевиков в Донбасс.

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