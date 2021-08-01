В НАСА допустили эксплуатацию МКС после 2028 года

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассчитывают на эксплуатацию Международной космической станции (МКС) как минимум до 2028 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского ведомства Стефани Ширхольц.

По ее словам, агентство допускает поддержание работы станции и после данного срока. Ширхольц отметила, что цель НАСА — непрерывное присутствие на низкой околоземной орбите, которое позволит перейти от МКС к другой платформе. Она также добавила, что ведомство продолжает обновлять технический анализ срока службы МКС.

Ранее «Роскосмос» заявил, что эксплуатацию российского сегмента (РС) МКС планируется завершить к 2028 году. Также пояснялось, что «в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация РС МКС после 2024 года создает дополнительные риски».