На Украине заявили о попадании Зеленского «в ловушку» Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский попал в ту же ловушку, что и экс-лидер Петр Порошенко три года назад. Об этом заявил политолог Виктор Таран в статье для издания «Главред».

Комментируя слухи о желании Зеленского сменить главу правительства Дениса Шмыгаля, эксперт отметил, что оно вызвано неудовлетворительными экономическими и социальными показателями. В частности, Таран затронул вопрос роста пенсий. Он выразил мнение, что рост зарплат и пенсионных выплат должен идти «хотя бы на том уровне, как это было при предыдущей власти». Отсутствие положительных результатов негативно влияет на рейтинги, уверен эксперт.

«Фактически Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали — язык и Томос на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому — большое строительство и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь», — отметил политолог.

По его мнению, после провала «всех мирных инициатив на Востоке», действующая власть должна добиться реальных успехов в экономике страны.

Ранее экономике Украины предрекли коллапс из-за наращивания долговой нагрузки. По словам бывшего министра финансов страны Игоря Уманского, нынешняя власть «живет одним днем» и тем самым создает проблемы следующим поколениям.