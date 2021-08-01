Появилось видео главного боя UFC Vegas 33

Появилось видео главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик предоставлен правообладателем.

В главном бою UFC Vegas 33 сошлись американец Шон Стриклэнд и Юрая Холл из Ямайки. Схватка продлилась все пять раундов. Победу судейским решением одержал Стриклэнд. Холл потерпел десятое поражение в профессиональной карьере.

Стриклэнд прервал серию побед Холла, которая насчитывала четыре поединка. Для самого же 30-летнего американца победа стала пятой кряду.

Холл выступает в UFC с 2013 года. На его счету 17 побед и десять поражений.