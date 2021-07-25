Появилось видео главного боя UFC Vegas 32

Американец Ти Джей Диллашоу отметился победой в поединке с соотечественником Кори Сэндхагеном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик предоставлен правообладателем.

Схватка возглавила UFC Vegas 32 и продлилась все пять раундов. Диллашоу одержал победу судейским решением. При этом Сэндхагеном опередил оппонента в значимых ударах (128 против 110), однако пропустил 41 удар Диллашоу ногами.

Диллашоу дрался впервые с января 2019-го. Тогда он уступил Генри Сехудо в поединке за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. После поединка появились результаты допинг-проб Диллашоу. Провал теста привел к отстранению американца на два года.

Диллашоу одержал 17-ю победу в карьере при четырех поражениях.