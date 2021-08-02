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22-летний блогер умер во время съемок клипа

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Фото: albertdyrlund / Instagram

Блогер из Дании Альберт Дирлунд умер после падения с 200-метровой скалы в Итальянских Альпах во время съемки ролика. Об этом пишет USA Today.

22-летний блогер записывал видео для своего Youtube-канала на горе Сечеда в Валь-Гардене, однако во время съемки он оступился и сорвался со скалы. На помощь Дирлунду был отправлен спасательный вертолет, но он не смог добраться к нему вовремя, и парень скончался на месте. Информацию о его гибели подтвердила его семья.

У Альберта Дирлунда было около 175 тысяч подписчиков на YouTube и более 200 тысяч в Instagram. В основном он публиковал истории из своей жизни и комедийные музыкальные клипы.

В начале июля управление МЧС в Крыму сообщило, что россиянин упал со скалы в море на популярном пляже Баунти. После падения на мелководье пострадавший не смог самостоятельно двигаться и потерял сознание. На помощь пришли сотрудники ГИМС, которые патрулировали внешний рейд Балаклавской бухты — незамедлительно подняли мужчину на борт и транспортировали в Балаклаву, где россиянина забрала бригада скорой медицинской помощи.

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