Россиянин упал со скалы на популярном пляже в Крыму

Россиянин упал со скалы в море на популярном пляже Баунти в Крыму. Об этом сообщает главное управление МЧС по городу Севастополь на своем сайте.

Отмечается, что свидетелями инцидента стали сотрудники ГИМС, которые патрулировали внешний рейд Балаклавской бухты — они увидели, как мужчина сорвался со скалы в воду.

После падения на мелководье пострадавший не смог самостоятельно двигаться и потерял сознание. Инспекторы незамедлительно подняли мужчину на борт и транспортировали в Балаклаву, где россиянина забрала бригада скорой медицинской помощи.

Ранее в июле туристка засмотрелась на закат и сорвалась с 25-метровой высоты. Путешественница из Бразилии отправилась праздновать свой 33-й день рождения на знаменитые скалы Кенгуру-Пойнт, которые находятся в одноименном районе недалеко от делового центра Брисбена (Австралия). Прибывшие на место происшествия парамедики констатировали смерть девушки.