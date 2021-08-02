Десять стран сообщили о готовности отозвать признание Косова

Десять стран сообщили о готовности отозвать свое признание Косова в ситуации, если Приштина начнет процесс повторного признания, пишет сербская газета «Политика» со ссылкой на источники.

Издание предполагает, что намерены отозвать признание у Косова страны Африки и Азии. Однако их специально не называют, чтобы предотвратить возможное давление США.

Материалы по теме «Мать Россия осталась в прошлом» Жизнь, война и угасающая любовь к русским: как живет Сербия Балканская Чечня Ислам, клубы и любовь к Клинтону. Как живет Косово — непризнанное государство в центре Европы

Это мнение подтвердил геополитический аналитик Центра социальной стабильности Предраг Раджич, который также полагает, что отозвать признание независимости могут африканские и ближневосточные страны. Раджич подчеркнул, что Приштина совершила неверный шаг, открыв посольство Косова в Иерусалиме в середине марта.

При этом Белград надеется, что Россия и Китай выступят в поддержку Сербии, отказывающейся признать независимость региона и убеждающей в этом другие государства, заключил Раджич.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию. По его мнению, западные страны ожидают от Сербии признания независимости Косово.

Парламент Косова заявил о независимости от Сербии в феврале 2008 года. Согласно последним данным, республику признали около ста стран, включая 22 из 27 членов Евросоюза. При этом Косово не входит в ООН. Россия не признает независимость республики.