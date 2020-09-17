Республика Сербская отказала Косово в независимости

Республика Сербская, составная часть Боснии и Герцеговины (БиГ), отказала Косово в независимости. Об этом сообщает телерадиоканал республики РТРС.

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Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от Республики Сербской Милорад Додик заблокировал предложение коллег от хорватской и мусульманской общин страны Желько Комшича и Шефика Джаферовича. Они просили признать независимость Автономного края Косово и Метохия. Отмечается, что обсуждение вынесут на следующие заседания в соответствии с установленной процедурой.

Додика поддержал министр обороны Сербии Александр Вулин. Он заявил, что если в БиГ выступают за независимое Косово, то сам он выступает за независимую Республику Сербскую. «Если они не уважают целостности Сербии и не хотят слушать Республику Сербскую, будем ли мы уважать целостность БиГ», — подчеркнул он, обратившись к президенту Сербии Александру Вучичу.

Республика Сербская появилась в 1992-м как самопровозглашенное государство, стала составной частью БиГ в 1995-м. Население составляет около 1 153 017 человек.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимость Косова не признает.

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