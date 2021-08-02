В Евросоюзе миграционный кризис в Литве назвали «провокацией режима Лукашенко»

Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко в миграционном кризисе в Литве. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам визита в Вильнюс, пишет ТАСС.

Наплыв нелегальных мигрантов в республику Йоханссон назвала «провокацией режима Лукашенко» и призвала Европейский союз (ЕС) воспрепятствовать происходящему. Еврокомиссар также сообщила о готовности ЕС профинансировать укрепление белорусско-литовской границы. Она добавила, что для обсуждения этого вопроса в Вильнюс в ближайшее время будет направлена делегация Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала, что власти республики могут обратиться к странам ЕС с просьбой временно разместить у себя нелегалов, прибывших с территории Белоруссии.

В июле Евросоюз согласился выделить Литве 10 миллионов евро (более 866 миллионов рублей) для борьбы с миграционным кризисом. Часть этих средств направят на содержание нелегалов в палаточных лагерях и миграционных центрах.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, попадающих в страну через границу с Белоруссией. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

В происходящем кризисе Вильнюс обвиняет Минск и лично Александра Лукашенко. В Литве предполагают, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.