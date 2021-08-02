В Чечне наказали авторов надписей на дороге

Полиция в Чеченской Республике наказала нескольких человек, которые оставили надписи на отбойниках по дороге к озеру Кезеной-Ам. Виновниками назначили общественные работы, сообщает «Грозный-информ» со ссылкой на министра по туризму Муслима Байтазиева.

Надписи на отбойниках заметили в конце июля. На конструкциях краской были написаны названия местных населенных пунктов, мужские и женские имена, а также номера автомобилей. В итоге сотрудники правоохранительных органов нашли нарушителей и обязали их закрасить надписи серой краской.

Байтазиев понадеялся, что подобный инцидент послужит «всем уроком на будущее». Он также поблагодарил полицейских за работу. «За нарушением последует наказание! Не в этом мире, так в другом!» — отметил министр.

О появлении надписей Байтазиев сообщил в своем Instagram. По его словам, вандализм негативно сказывается на природе и считается отсутствием уважения к родным местам. Тогда министр выразил надежду, что полиция решит проблему, и рассказал о возможных последствиях для нарушителей. «Считаю лучшим наказанием — работы по очистке этих же надписей!» — пояснил Байтазиев.