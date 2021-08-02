В СК опровергли информацию о замеченном в Москве орском маньяке

Глава Криминалистического центра Следственного комитета России (СКР) Зигмунд Ложис в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что орский маньяк Валерий Андреев действительно был замечен в Москве и Подмосковье.

Как пояснил Ложис, прошедшей весной в СМИ появлялась информация о свидетелях, якобы видевших орского маньяка в различных российских регионах, в том числе в Москве и Московской области. «Эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет», — сказал сотрудник СК.

В том же интервью Зигмунд Ложис рассказал, что следствию неизвестно о каких-либо новых преступлениях орского маньяка, после того, как он был объявлен в 2012 году в розыск. Следственный комитет установил его генетический код и внес в федеральную базу данных геномной информации. Он проверяется на постоянной основе.

15 марта сообщалось, что российская студентка увидела фоторобот Андреева и вспомнила, что встретила его в Одинцово Московской области. По словам девушки, 10 марта около пяти часов вечера она возвращалась с учебы, села в автобус и заметила, что вслед за ней вошел пожилой мужчина.

На счету одного из самых опасных и разыскиваемых преступников России убийства не менее семи женщин в Оренбургской области. Он похищал их на трассах Оренбургской области, увозил в безлюдные места, где насиловал и расправлялся с ними. Всего следствие подозревает его в расправе более чем над 100 жертвами. Преступления маньяк совершал с 2006-го по 2013 год. В 2012 году Андреева задержали, но вскоре отпустили из-за нехватки доказательств. Сразу после этого мужчина пропал из поля зрения правоохранительных органов.