Осквернившая «Город мертвых» на Кавказе россиянка рассказала об угрозах

Российская туристка Вероника Тюпа, которую обвиняют в осквернении «Города мертвых» в Северной Осетии, рассказала об угрозах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, девушка пожаловалась на угрозы в социальных сетях, поступающие после публикации видео, на котором она держала кости людей в руках во время посещения старинного некрополя на Кавказе.

Как пояснила путешественница, у древних захоронений не было никаких опознавательных знаков и указателей. «Я по сей день пребываю в шоке, как люди, которые почитают своих предков, и считают это место священным, могут оставлять его в открытом доступе для всех. Я думала, что это муляж», — заявила она.

По словам туристки, она надеется получить штраф максимум в 40 тысяч рублей и избежать более сурового наказания.

Россиянку заподозрили в осквернении «Города мертвых». Путешественница опубликовала ролик, в котором достает из склепа человеческую кость. В полиции уже начали доследственную проверку — девушке грозит обвинение по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

«Город мертвых» вблизи селения Даргавс — крупнейший комплекс полуподземных и наземных склепов на Северном Кавказе. Сооружения XIV-XVIII веков включены в список ЮНЕСКО как объект культурного наследия.

