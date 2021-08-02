Джордж Клуни прокомментировал новости о беременности жены

Американский актер Джордж Клуни прокомментировал новости о беременности своей жены, юристки Амаль Аламуддин. Об этом сообщает Mirror.

«История о том, что Амаль беременна, не соответствует действительности», — заявил представитель пары. Он опроверг, что у жены артиста подходит к концу третий триместр.

Ранее источники журнала OK! утверждали, что знаменитости ждут близнецов. Отмечалось, что они уже сообщили эту новость своим близким друзьям. 7 июля звезды якобы устроили ужин в итальянском ресторане Il Gatto Nero, любимом заведении Клуни, и рассказали о беременности Амаль своему окружению.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Италии в сентябре 2014 года после знакомства в октябре 2013-го. Через три года у пары родилась двойня — детей назвали Элла и Александр.

Амаль с 2004 года работала в Международном суде ООН, специализируясь на правах человека. С 2010-го трудится в фирме Doughty Street Chambers. Среди ее клиентов — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, экс-президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид.