60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов

Американский актер Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов. Об этом сообщает журнал OK!

Источники издания рассказали, что 60-летний артист и его 43-летняя жена, юристка Амаль Аламуддин, скоро станут родителями. По их словам, у супруги Клуни заканчивается третий триместр беременности. Ожидается, что у пары родятся близнецы.

Знаменитости уже сообщили эту новость свои близким друзьям. 7 июля они устроили ужин в итальянском ресторане Il Gatto Nero, любимом заведении артиста, и рассказали о беременности Амаль своему окружению. В июне они также поговорили со своими детьми о пополнении в семье.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Италии в сентябре 2014 года после знакомства в октябре 2013-го. Через три года у пары родилась двойня — детей назвали Элла и Александр.

Амаль с 2004 года работала в Международном суде ООН, специализируясь на правах человека. С 2010-го трудится в фирме Doughty Street Chambers. Среди ее клиентов — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, экс-президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид.