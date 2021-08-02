Названы российские регионы с самым дорогим пивом

Средняя цена разливного пива подорожала на девять процентов по сравнению с прошлым годом и перевалила за 100 рублей. Об этом РИА Новости рассказали эксперты IT-компании «Эвотор», которая обслуживает сеть онлайн-касс.

В исследовании, проведенном компанией, использовались данные чеков 750 тысяч терминалов за период с июня 2020 года по июнь 2021 года. Аналитики проанализировали цену за литр наиболее часто встречающихся напитков в чеках.

Сообщается, в среднем, литр разливного пива сейчас стоит 107 рублей. В июне прошлого года цена держалась на отметке 98 рублей. Самое дорогое пиво оказалось в Москве — 214 рублей за литр. Эксперты обуславливают это широким выбором более дорогих сортов. Чаще всего, при этом, москвичи выбирают пиво стоимостью около 160 рублей.

На второй строчке оказалась Новосибирская область. Там стоимость литра пива составила около 144 рублей. Наиболее востребованы были сорта по цене около 80 рублей. Замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург. Литр пива в июне там продавался в среднем по 134 рубля. Предпочтение покупатели также отдавали сортам за 80 рублей.

Дешевле всего разливное пиво оказалось в Воронежской области — 73 рубля за литр. Самым популярным там оказалось пиво за 60 рублей.

В конце июня агентство Reuters сообщало, что крупнейшие пивовары мира сделали ставку на безалкогольные напитки. В список вошли компании Anheuser-Busch InBev (производит Bud, Corona Extra, Hoegaarden, Leffe и другие) и Heineken — так они планируют поддержать растущую тенденцию к здоровому образу жизни с помощью нового поколения «нулевого» пива.