Издатель «Гарри Поттера» оставил все состояние любовнице

Ричард Робинсон-младший, покойный президент американского издательства Scholastic, выпустившего все семь романов о «Гарри Поттере», оставил свое состояние любовнице Иоле Луччезе. Он принял это решение, несмотря на наличие у него двух детей, четверых братьев и сестер, а также бывшей жены. О подробностях неоднозначного поступка Робинсона сообщает The Wall Street Journal.

Издатель, скончавшийся 5 июня 2021 года в возрасте 84 лет на прогулке по винограднику, завещал имущество, личные вещи и контрольный пакет акций издательства стоимостью 1,2 миллиарда долларов директору компании по стратегическому развитию Иоле Луччезе, с которой у него были долгие романтические отношения. В завещании, подготовленном еще в 2018 году, он описал ее как «партнера и самого близкого друга». 54-летней Луччезе достались около трех миллионов акций издательства, включая 53,8 процента акций класса А, и более двух миллионов обыкновенных акций.

Старший сын бизнесмена, 34-летний Джон Бенхам Робинсон, сравнил поступок отца с высыпанной на рану солью. Младший сын, 25-летний Морис, назвал изложенное в завещании «неожиданным и шокирующим». Бывшая жена Робинсона рассказала, что во время пандемии коронавируса он все свое время проводил с семьей. Некоторые члены семьи покойного рассматривают возможность подачи судебного иска.

Иола Луччеза пришла в Scholastic в 1991 году на должность младшего редактора. Продвижение по карьерной лестнице привело ее на должность директора по стратегическому развитию в 2014 году. Через два года она возглавила канадское отделение издательства. Несмотря на публичные разногласия Робинсона и Луччезе, она входила в его ближайшее окружение, рассказали бывшие сотрудники компании.

В конце февраля стало известно, что американский бизнесмен Билл Доррис завещал пять миллионов долларов своей собаке Лулу. За миллионершей будет присматривать подруга покойного Марта Бертон, которой за это положено ежемесячное вознаграждение. Наследство позволит нанять охрану наследнице.