35 обманутых любовниц добились ареста своего ухажера

В Японии арестован мужчина, которого подозревают в мошенничестве в отношении своих многочисленных любовниц. Об этом сообщает Soranews24.

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39-летний Такаси Миягава знакомился со своими жертвами, когда пытался продать им насадки для душа, которые получал от компании, занимающейся сетевым маркетингом. Он убеждал их в том, что хочет на них жениться, а потом выпрашивал подарки на свой день рождения, причем каждой из них называл разные даты.

35 обманутых женщин объединились и в феврале сообщили о Миягаве в полицию. Они утверждают, что потратили на подарки и одежду для своего ухажера не менее 100 тысяч иен (около 71 тысячи рублей). Не исключено, что пострадавших было еще больше.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Наньнин три девушки обнаружили, что встречаются с одним и тем же мужчиной, который использует разные имена и под мошенническими предлогами одалживает крупные денежные суммы. Они обратились в правоохранительные органы.