В сборной России объяснили отказ опротестовать серебро гимнаста Аблязина

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объяснила, почему команда отказалась подавать протест на серебряную медаль Дениса Аблязина в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит РИА Новости.

Родионенко заявила, что в опорном прыжке при равных баллах у двух спортсменов судят не по качеству его исполнения, а по заявленной трудности. «Кореец прыгнул шестибальный прыжок, вот и все, других разговоров быть не может», — подчеркнула она.

Ранее 2 августа Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпиаде. По итогам двух попыток российский спортсмен получил среднюю оценку 14,783 балла. Такой же балл продемонстрировал представитель Южной Кореи Чэ Хван Син, но он обошел Аблязина из-за более высокой сложности своей программы. Бронзовую награду завоевал армянский гимнаст Артур Давтян.

26 июля Аблязин, а также Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский стали олимпийскими чемпионами в групповом многоборье. На втором месте финишировали японцы.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.