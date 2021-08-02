Российский вирусолог оценил данные США об утечке COVID-19 из лаборатории

Вирусолог Александр Лукашев оценил представленные Республиканской партией США данные о том, что COVID-19 распространился после его утечки из китайской лаборатории. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского ученого, доказать утечку очень сложно, так как это «выходит за рамки биологической проблемы». Это возможно сделать только по каким-то косвенным признакам.

Лукашев отметил, что даже если вирус утек из лаборатории, это не доказывает его искусственное происхождение. Ученые могли изучать природный вирус, который сотрудник лаборатории мог случайно вынести и заразить других.

Лукашев добавил, что инциденты с утечкой вируса происходили практически во всех странах мира, в том числе в Китае.

Ранее члены Республиканской партии США из Палаты представителей опубликовали доказательства утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

