Российским компаниям приготовили новые проверки

Малый и средний бизнес будут проверять на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием, займется этим Корпорация МСП (КМСП), рассказал «Ведомостям» представитель госкорпорации.

Решение приняли на совете директоров института развития, который возглавляет первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Приготовленные новые меры предполагают, что КМСП изучит наличие прямой связи через владение долей в уставном капитале, наличие аффилированности малых и средних предприятий с органами управления заказчика, принадлежность к одной группе лиц, а также проверит совпадение номеров телефонов и юридических адресов бизнеса и заказчика. Результаты предоставят до 17 сентября, объяснили в КМСП.

Анализ будет основан на закупках госкомпаний, которые отслеживает корпорация, — сейчас это 1800 предприятий, крупнейшие среди которых, например, РЖД, «Ростелеком» и «Росатом». Со следующего года мониторинг будет охватывать 3500 компаний.

Кроме этого, КМСП предлагает в десять раз увеличить количество предприятий с госучастием, по которым ведется контроль соблюдения обязательной минимальной квоты закупок у субъектов малого и среднего бизнеса, добавил собеседник газеты. Такое расширение позволит этим фирмам сформировать дополнительный рынок сбыта объемом в триллион рублей к 2025 году.

Теневая сторона сектора закупок представляет собой его самую большую проблему, и потому компании малого и микробизнеса неохотно идут на торги, сомневаясь в перспективах заключения контракта, объяснил гендиректор КМСП Александр Исаевич, слова которого передал представитель корпорации.

По словам руководителя экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерины Авдеевой, связи малого и среднего бизнеса, получающего заказы корпораций, с самими корпорациями вызывают вопросы не первый год. Если не сформировать инструменты для анализа этих связей, то меры поддержки, которые нацелены на небольшие предприятия, окажутся направленными на крупные организации, пояснила она.

В конце июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также обратил внимание на то, что у некоторых российских госкомпаний есть проблемы с реализацией программ импортозамещения, добавив, что свои оценки этому должна будет дать в том числе прокуратура.