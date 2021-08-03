Глава Blizzard уволился после секс-скандала

Глава американской компании Blizzard Аллен Брэк, занимавший пост с 2018 года, уволился после секс-скандала и обвинениях в дискриминации женщин. Об этом сообщает издание GameSpot.

Иск против одного из крупнейших разработчиков компьютерных игр подал департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии. Как следует из документов, сотрудницы организации подвергались дискриминации и сексуальным домогательствам. В частности, женщины получали меньшую зарплату, чем их коллеги-мужчины, также им было сложнее продвинуться по карьерной лестнице. Кроме того, они были вынуждены терпеть неподобающее поведение и шутки об изнасилованиях.

Одновременно с этим в компании назначили двух руководителей — Джен Онил и Майка Ибарра. Вместе они будут отвечать за разработку игр и деятельность компании.

Ранее в центре скандала оказалась компания самого богатого человека Джеффа Безоса Amazon, поскольку незаконно уволила двух рабочих за критику руководства и продвижение климатической повестки.