Белорусский министр заявил о неуместности давления на журналистов

Белорусская гражданская журналистика находится в «зачаточном состоянии». Об этом министр информации Белоруссии Владимир Перцов высказался в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он заявил о неуместности излишнего регулирования этой сферы и оказания на нее административного давления.

Перцов подчеркнул, что белорусские журналисты должны иметь право на выражение своей точки зрения, даже если она расходится с позицией действующей власти. По его словам, они являются патриотами, которые хотят «целостности, независимости, прогресса, развития страны и хорошей жизни для всех людей, кто здесь живет».

13 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным рассказал о начале активной борьбы против действующих в республике прозападных СМИ, а также некоммерческих и неправительственных организаций. По его мнению, они финансировались извне. Он также заверил, что под маской демократии совершались попытки расколоть гражданское общество Белоруссии.

В июле белорусские силовики устроили массовые обыски у журналистов. В частности, правоохранители пришли к сотрудникам изданий «Наша Нива», Onliner и Intex-press, а также в офис Белорусской ассоциации журналистов.