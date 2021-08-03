Овдовевший россиянин сменил пол и захотел стать матерью своих детей

В Санкт-Петербурге местный житель овдовел, сменил пол, после чего захотел заменить своим детям мать. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

После смерти жены россиянин сменил пол и попытался изменить свой статус через ЗАГС. Однако сотрудники органа не пошли ему навстречу. Затем он пошел для официального оформления своего статуса в суд, где ему тоже отказали.

По данным Telegram-канала, суд аргументировал отказ тем, что у детей была настоящая мать, а значит документально заменить ее нельзя. Дети, по мнению суда, имеют право знать своих родителей, а в случае замены матери документально, вся информация о биологической родительнице будет удалена. Это означает, что могут пострадать права детей.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) решили рассмотреть вопрос смены пола, после чего создали специальную рабочую группу по его изучению. К работе в этой комиссии привлекут компетентных экспертов.