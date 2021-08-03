Спасение чудом выжившего водителя из-под упавшей с ЦКАД фуры попало на видео

В Раменском городском округе Подмосковья грузовик Volvo пробил ограждение и упал с эстакады ЦКАД. После падения транспортное средство загорелось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Водитель фуры при этом остался жив. В ролике, опубликованном в Telegram-канале «112», запечатлен момент спасения чудом выжившего водителя из-под обломков кабины грузовика. Рядом со спасателями заметны полыхающие части фуры. Сам водитель получил легкие повреждения, медики оказали ему помощь на месте.

На данный момент там работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее российская школьница в Пензенской области погибла в ДТП с пятью подростками на скутерах. Ее вместе с подругой предложили подвезти домой двое 17-летних молодых людей, которые были пьяными. На одном из скутеров сидели сразу трое человек. По дороге в деревню один из водителей притормозил на обочине, а второй из-за сломанных фар не заметил его и врезался на полной скорости.

