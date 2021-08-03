Российский футбольный клуб пообещал вернуть деньги зрителям за проигранные матчи

Российский футбольный клуб из подмосковного Одинцово «Красава» пообещал вернуть деньги зрителям за те матчи, в которых команда проиграет. Об этом заявил в сторис в Instagram президент клуба Евгений Савин.

Он отметил, что в августе будет много важных и интересных соревнований и добавил, что арена обходится недешево, поэтому билеты также стоят достаточно дорого. На нововведение спортсмены решились для привлечения болельщиков.

«Так как понимаю, что результаты команды не те, которые мы хотим видеть и не те, которые вы хотите видеть с трибун, каждый матч, который вы посетите в августе, если этот матч команда проиграет, мы возвращаем деньги каждому, кто потратил на билеты. Поэтому с вас в августе поддержка, с нас хороший футбол», — подчеркнул Савин.

Ранее нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к болельщикам. Спортсмен пожелал всем хорошего дня и солнечного настроения, а также заявил, что уходит из мира негатива в мир позитива. Он призвал поклонников футбола перестать переживать из-за неудачного результата российской сборной на чемпионате Европы.

