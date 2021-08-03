Мужчина похвастался перед девушкой кулинарными способностями и попался на измене

@kayla_paeth

Мужчина похвастался перед своей девушкой кулинарными способностями, но та поймала его на измене, видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте..

26-летняя девушка по имени Кайла рассказала в социальной сети, как смогла вывести своего молодого человека на чистую воду. Возлюбленный автора поста написал ей сообщение и похвастался тем, что готовит. Он прислал ей видео, на котором стоит около плиты. Зеркальная поверхность прибора отражает все, что не влезло в кадр.

Несмотря на то, что мужчина хотел продемонстрировать, как хорошо он готовит, его избранницу заинтересовало другое. Присмотревшись внимательно, девушка поняла, что ее мужчина готовил не один. В отражении она заметила другую представительницу слабого пола. На верхнем левом углу фотографии были женские руки с маникюром, браслетами, кольцами, часами Apple из розового золота.

Видео посмотрели около 200 тысяч человек. Пользователи похвалили автора ролика за внимательность. «Разве мужчины не знают, что женщины прирожденные детективы?» — посмеялись девушки в комментариях. Другие начали оправдывать повара, предположив, что тот находился в комнате с сестрой, подругой или мамой.

Ранее блогерша Меган Мари Лэммонс из США рассказала, как ей удалось узнать об измене возлюбленного. Его выдала деталь на фотографии. Лэммонс заметила в зеркале женские ноги.