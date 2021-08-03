Бывший чемпион Bellator из России выступит на одном турнире с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Виталий Минаков выступит на турнире Bellator в Москве, где также подерется тяжеловес Федор Емельяненко. Об этом сообщается в Twitter американской спортивной организации.

Соперником россиянина станет 31-летний американец Тайрелл Форчун. Схватка пройдет на первом турнире Bellator в России, который намечен на 23 октября.

Минаков не дрался с августа 2019-го. Россиянин становился чемпионом Bellator. На его счету 22 победы при единственном поражении в MMA.

Емельяненко возглавит ивент Bellator 23 октября. Соперник российского тяжеловеса пока не назван. Желание подраться с отечественным бойцом выразил рестлер Bellator Джейк Хэйгер, также выступающий в Bellator. Также выйти в клетку против россиянина хочет ветеран Джош Барнетт.