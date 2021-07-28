Федор Емельяненко допустил участие в боксерском поединке

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко допустил участие в поединке по правилам бокса. Об этом сообщает Boxing Scene.

44-летний Емельяненко признался, что ему был бы интересен подобный бой. Тяжеловес подчеркнул, что не хотел бы столкнуться в ринге с непрофессионалом. Емельяненко отметил, что мог бы провести поединок с ветераном Роем Джонсом-младшим. Россиянин напомнил, что тренировался с боксером Денисом Лебедевым.

Емельяненко вернется к выступлениям в MMA в октябре. Россиянин примет участие в первом турнире Bellator в России.

Емельяненко не дрался с декабря 2019-го. Тогда на ивенте в Японии россиянин нокаутировал ветерана Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и Pride Квинтона Джексона.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и Bellator.

